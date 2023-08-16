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+7 (917) 517 69 55
+7 (917) 517 69 55
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Студия звукозаписи в Москве

Запись вокала, аранжировка, сведение, мастеринг и написание музыки
Помочь с выбором
Бесплатная парковка для гостей студии
Записываем на любимый микрофон Эминема, Рианны и Трэвиса Скотта
Работаем со звёздами шоу-бизнеса, эстрады и кино
Наши работы на радио, ТВ и в популярных плейлистах
Бесплатная консультация, свяжемся в течение 30 минут в любой день
Находимся в 5 минутах ходьбы от метро Беговая

Мы работаем с известными актерами театра и кино, музыкальными исполнителями:

А также со множеством крупных проектов, таких как:

Наша студия - это не только приятная атмосфера, но и профессиональное оборудование мирового уровня!

Наши песни звучат на популярных радиостанциях:

Послушайте примеры работ

Впервые записываетесь на студии?
Дарим скидку 20% на первое посещение студии звукозаписи*
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Отзывы

  • Константин Крюков
    Константин в Instagram
    "Спасибо за классно сделанную работу!!))"
  • Лоя
    Солистка группы «5sta Family» Instagram
    "❤️Рада знакомству и совместной работе✊"
  • Kатя & Volga
    Kатя & Volga в Instagram
    "Кирилл, спасибо за совместную работу!❤️❤️❤️"
  • Елена Максимова
    Елена в Instagram
    "Мы сделали это! Свели новогоднюю песню! Ты лучший, спасибо тебе!"
  • Илья Баксанов
    Илья в Facebook
    "Нужно было профессионально записать поздравительную песню на день рождения руководителя. Выбирали из нескольких студий. Выбрали студию Кирилла и не прогадали!

    Кирилл включился в процесс на 100%! На весь процесс создания песни стал полноценной частью нашей команды!
    Предлагал идеи, рекомендовал как лучше спеть, аранжировать и в результате сделал отличный трек, который сейчас часто звучит у нас в офисе «на репите».
    Искренняя благодарность за профессиональную работу!

    Илья Баксанов, руководитель проектного офиса Центра маркетинг «ИКС Холдинг»"

Подарочный сертификат

У нас есть именные подарочные сертификаты, которые можно подарить своим друзьям, коллегам, родным и близким чтобы осуществить их мечты❤️

Уметь петь не обязательно, мы работаем не только с профессионалами, но и с начинающими! А наш опытный звукорежиссер всегда поможет и даст совет!

Массу положительных впечатлений и незабываемых эмоций — гарантируем! Сертификат можно приобрести на любые услуги, которые предлагает наша студия!
Купить сертификат
на свадьбу
на корпоратив
на день рождения
на семейный праздник

Выгодные предложения

РАДИОФОРМАТ
Готовый трек: 3 дня
ЗАПИСЬ
БЮДЖЕТ
Готовый трек: 1-2 дня
ПЕСНЯ ПОД КЛЮЧ
Готовый трек: 3 недели
от 65 000 ₽
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20 000 ₽
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25 000 ₽
-20%
3 000 ₽
9 000 ₽
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4 000 ₽
12 000 ₽
-25%
-25%
Записываем на любимый микрофон Эминема, Рианны и Трэвиса Скотта
Что входит
  • 1 час записи голоса/инструментов
  • Продюсирование голоса
  • Отбор лучших дублей
  • Количество вокалистов не ограничено!
Что входит
  • 1 час записи
  • Отбор лучших дублей
  • Сведение
  • Кол-во вокалистов: 1-2
Что входит
  • 1 час записи
  • Продюсирование голоса
  • Отбор лучших дублей
  • Коррекция ритмики
  • Тюнинг вокала
  • Сведение радийного качества
  • Мастеринг радийного качества
  • Количество вокалистов не ограничено!
Что входит
  • Индивидуальное написание музыки
  • Индивидуальное написание текста
  • 3 часа записи
  • Продюсирование голоса
  • Отбор лучших дублей
  • Коррекция ритмики
  • Тюнинг вокала
  • Сведение радийного качества
  • Мастеринг радийного качества
  • Количество вокалистов не ограничено!
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