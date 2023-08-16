Лев Лещенко

Лев Лещенко — знаковая фигура советской и российской эстрады. Под его объемный баритон в 1980 году в вечернее небо Москвы улетел олимпийский мишка и каждый год празднуют День Победы. Лещенко называют российским Фрэнком Синатрой. Некоторым его песням уже более 40 лет, но они до сих пор востребованы. За 55 лет, которые он выходит на сцену, он успел дать свыше 10 000 концертов, записать свыше 700 композиций, многие из которых стали хитами и ушли в народ.