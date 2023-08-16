Для записи мы используем микрофоны - SONY C800G, Telefunken 251, Neumann 67
Neumann U 67 - настоящая легенда! После выхода на рынок в 1967 году, он сформировал звучание огромного количества хитов за последние 54 года.
Естественное и уникальное звучание, возможность записи любых источников - от перегруженных гитар до очень тихих и тонких голосов - все это по праву позволяет назвать Neumann U 67 совершенным вокальным микрофоном. Его высоко оценивают как звёзды, так и инженеры, кроме того он отлично подходит для записи подкастов, аудиокниг и другого. И самое главное - качество звука. Непревзойдённая чёткость гарантирует идеальную запись!